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Гвардиола прокомментировал приз лучшему тренеру года АПЛ

09:17
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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в голосовании на лучшего тренера года.

«Рад выиграть этот приз во второй раз. Такая награда возможно лишь в том случае, если окружают настоящие профессионалы.

Мои игроки невероятные, они преданы делу. Их профессионализм никогда не ослабевает, даже в сложный сезон. Также мои помощники заслуживают самой высокой похвалы. Мне повезло, что у меня есть люди, которые каждый день отдают все, что у них есть, чтобы убедиться, что «Манчестер Сити» — лучшее, что мы можем делать», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

В голосовании испанский специалист обошел Марсело Бьелсу («Лидс»), Даниэля Фарке («Норвич»), Эмму Хэйес (женская команда «Челси»), Дэвида Мойеса («Вест Хэм) и Брендана Роджерса («Лидс»).

В сезоне-2020/21 «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги. Также команда дошла до финала Лиги чемпионов, где 29 мая сыграет с «Челси».

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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