Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» отлично сыграл против «Лидса»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лидсом» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

«Мы очень хорошо сыграли против такой команды на ее стадионе. Мы отлично показали себя во втором тайме, когда соперник стал играть более открыто. После чемпионата мира никто не знает, кто и как будет играть. Сегодня с мячом мы были великолепны. Холанн забил два гола, но мог бы забить и больше. Он нам очень помогает», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Манчестер Сити» с 35-ю очками идет на второй строчке в АПЛ. «Лидс» занимает 15-е место — 15 очков.