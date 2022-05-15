Гвардиола: «Мы ожидали, что борьба за титул будет идти до последнего тура. С «Ливерпулем» по-другому не бывает»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Вест Хэмом» (2:2) в матче 37-го тура АПЛ.

«Нам было очень трудно сегодня, «Вест Хэм» — исключительная команда. В целом, мы действовали неплохо, создали много моментов. Мы сохраняли терпение. Конечно, мы бы предпочли победу, но ничья все еще оставляет ситуацию в чемпионате в наших руках. Мы постараемся выиграть титул и порадовать нашу семью.

Мы ожидали, что борьба за чемпионство будет длиться до последнего тура. С «Ливерпулем» по-другому быть и не может, это практически идеальная команда. И у мерсисайдцев, и у нас получается отличный сезон. «Манчестер Сити» не будет смотреть на соперников, мы просто выйдем и попытаемся выиграть свой матч. Я уверен, что в последнем туре «Этихад» будет заполнен болельщиками, которые будут нас поддерживать», — приводит BBC слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, у команды 90 очков в 37 матчах. В последнем, 38-м туре премьер-лиги «горожане» сыграют с «Астон Виллой» (21 мая).

«Ливерпуль», идущий на втором месте, проигрывает «Манчестер Сити» 4 очка. Команде Юргена Клоппа предстоит провести еще две игры в чемпионате: против «Саутгемптона» (17 мая) и «Вулверхэмптона» (21 мая).