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Сегодня, 19:58

Гвардиола: «Мы ожидали, что борьба за титул будет идти до последнего тура. С «Ливерпулем» по-другому не бывает»

Гвардиола прокомментировал ничью «Манчестер Сити» с «Вест Хэмом» в 37-м туре АПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Вест Хэмом» (2:2) в матче 37-го тура АПЛ.

«Нам было очень трудно сегодня, «Вест Хэм» — исключительная команда. В целом, мы действовали неплохо, создали много моментов. Мы сохраняли терпение. Конечно, мы бы предпочли победу, но ничья все еще оставляет ситуацию в чемпионате в наших руках. Мы постараемся выиграть титул и порадовать нашу семью.
Мы ожидали, что борьба за чемпионство будет длиться до последнего тура. С «Ливерпулем» по-другому быть и не может, это практически идеальная команда. И у мерсисайдцев, и у нас получается отличный сезон. «Манчестер Сити» не будет смотреть на соперников, мы просто выйдем и попытаемся выиграть свой матч. Я уверен, что в последнем туре «Этихад» будет заполнен болельщиками, которые будут нас поддерживать», — приводит BBC слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, у команды 90 очков в 37 матчах. В последнем, 38-м туре премьер-лиги «горожане» сыграют с «Астон Виллой» (21 мая).

«Ливерпуль», идущий на втором месте, проигрывает «Манчестер Сити» 4 очка. Команде Юргена Клоппа предстоит провести еще две игры в чемпионате: против «Саутгемптона» (17 мая) и «Вулверхэмптона» (21 мая).

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/60990510/page/2
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 6 3 96-24 90
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 36 21 3 12 56-45 66
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
9
 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
10
 Лестер 36 13 9 14 57-57 48
11
 Брентфорд 37 13 7 17 47-54 46
12
 Кр. Пэлас 36 10 15 11 47-43 45
13
 Астон Вилла 36 13 5 18 49-50 44
14
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 36 10 6 20 39-59 36
17
 Лидс 37 8 11 18 40-78 35
18
 Бернли 36 7 13 16 32-50 34
19
 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 37 5 7 25 23-79 22
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.04 21:45
МЮ – Челси
 1 : 1
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 1 : 0
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.05 16:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 2 : 2
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 1 : 1
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 1 : 1
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 1 : 5
15.05 18:30
Эвертон – Брентфорд
 2 : 3
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
17.05 21:45
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 25 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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