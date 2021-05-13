Гвардиола признался, что Клопп вдохновлял его

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп вдохновлял его.

«Клопп был вдохновением для меня. Именно он помог мне стать более совершенным тренером благодаря «Боруссии» и «Ливерпулю». Он заставил меня много думать об играх и соперниках. Очень благодарен ему за это. Ценю и уважаю Клоппа», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

11 мая «Манчестер Сити» за три тура до конца АПЛ стал чемпионом Англии сезона-2020/21. Отрыв «горожан» от «МЮ» составил 10 баллов.