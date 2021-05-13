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Гвардиола признался, что Клопп вдохновлял его

16:52
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп вдохновлял его.

«Клопп был вдохновением для меня. Именно он помог мне стать более совершенным тренером благодаря «Боруссии» и «Ливерпулю». Он заставил меня много думать об играх и соперниках. Очень благодарен ему за это. Ценю и уважаю Клоппа», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

11 мая «Манчестер Сити» за три тура до конца АПЛ стал чемпионом Англии сезона-2020/21. Отрыв «горожан» от «МЮ» составил 10 баллов.

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