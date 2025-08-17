Футбол
17 августа, 10:58

Гвардиола пожаловался на переизбыток игроков в «Манчестер Сити»

Павел Лопатко

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что в команде сейчас слишком много игроков.

«Слишком много людей. Мне нравится, когда на всех соревнованиях выступает сильная команда, но я не хочу оставлять игроков дома. Это вредно. Невозможно создать хорошую атмосферу. Каждый должен чувствовать, что может играть и помогать.

Клуб знает об этом с прошлого сезона, это не новость, но ситуация такова, какова она есть. В ближайшие две недели мы поговорим с игроками и агентами, чтобы найти решение», — сказал 54-летний испанский специалист на пресс-конференции.

В матче первого тура АПЛ сезона-2025/26 «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» на выезде — 4:0.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
  • Saiga-Спринтер

    Хосеп - пару-тройуу из "лишнего народа" Ман.Сити направь в ЦСКА, с сохранением зарплаты от шейхов. И, желательно, центрального защитника, опорного хавбека и форварда.

    18.08.2025

  • Пан Юзеф

    1. Возродить "Химки" 2. Отдать "Химкам" в аренду 7-8 игроков "Манчестер Сити" 3. "Химки" - чемпион России.

    17.08.2025

  • Leonard Leonard

    а устроил это не он?

    17.08.2025

  • Berkut-7

    НУ когда у одного игрока за 10 дней до 3х матчей в основе , то у него тоже уже никакой мысли , а от усталости начинается технический брак и малая продуктивность , толку мало уже от такого игрока, поэтому как по мне у одного игрока должен быть1 матч в неделю стабильно и игрок должен готовится к этмоу матчу как на последнйи бой, у него есть неделя на подготовку и накопленные силы и будь любезен выйти на матч и выдать и интенсивность и качество и всё остальное ....сыгранность состава можно наигрывать и в инетсивных тренировках, это не так критично как кажется.....а сегодня все эти звезды толкьо и ноют, а вот много матчей, а вот еврокубки , а вот игры сборных, а вот суперкубок, а вот турниры в межсезонье, и когда нам отдыхать...ответ простой, никогда, хватит ныть что ты хочешь играть каждый матч, а будь любезен перестроится под команду и играй 1 матч в неделю на выоском уровне и не качай права тренерам и соклубникам, чтоы хочешь играть по 50-60 матчей в году.

    17.08.2025

  • hant64

    Ты прямо сейчас описал не Холанна, а Бензема. Вот тот точно таким был в Реале. А Холанн серию из нескольких матчей без забитых выдаёт достаточно редко, исправная голевая машина.

    17.08.2025

  • hant64

    В основном с этим я соглашусь. Но и старые проверенные методички ещё работают, и сколько они ещё будут актуальны - вот это вопрос. И да, современные тенденции по интенсификации футбола, на мой взгляд, идут в ущерб его зрелищности. Мне уж точно не заходит такой сумасшедший футбол, в котором мысли минимум, а технического брака - максимум.

    17.08.2025

  • Berkut-7

    Я считаю, что будущее футбола за ротацией , темп игры очень вырос , игр очень много , поэтому для тренеров наступила эра , когда одно из главных умений ,это умение управлять большим коичеством игрков в осставе и держать их в сыгранном состоянии, да это не просто , но вот МАреска это один из лучших тренеров современности по этому навыку ...сегодян основа должна быть из 25 человек, а не как раньше 11 основы + 5 на замене , это уже устарело, и не должно быть такого, что игрок будет качать права и заявлять , что он должен играть в каждом матче, если у него такое эго, он не впишется в современный футбол.

    17.08.2025

  • Berkut-7

    Станковича я вообще бы оставил за бортом обсуждений , там какая-та своя специфика у человека .

    17.08.2025

  • Berkut-7

    Вот смотри, кому лучше , ЧЕлси у которого в нападении постоянно ротируются напы и они всегджа свежие в етчении сезона, или у Сити у которого Пеп до упора гоняет Холлана , и у него то спады ,то травмы по ходу сезона , по мне лучше , чтоыб у тебя было 3 форварда у которых по 10 голов у каждого , чем один форвард у котрого 30 на одного и он весь сезон играет, только вот второй круг чемпионата он просто через матч растворяется на поле , потмоу что сил уже нету , вспомни все серии Холлана , как он забивает , забивает,а потмо раз и матчей 8 забить вообще ничего не может, его на поле просто не видно.

    17.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Вот и Станковичу давно пора сказать руководству о переизбытке игроков, и наконец остановиться со своими бесконечными трансферами. Чем больше игроков в команде, тем только хуже. Посмотрите на тот же Цска, почему Челестини хорошо идет, да потому что ему толком и не кем заменить игроков, играют те же самые, вот и результат. А Краснодар, только строгой основой выиграли чемпионат. Взгляните как чемпионами и даже гегемонами футбола своих стран становятся такие команды как Псж, Бавария, да по сути все чемпионы, они играют одинаковым составом. Тот же Зенит, пока Семак не стал заниматься модной ротацией. Потому что сыгранность, ключ к успеху. У нас же, особенно в Спартаке думают, чем больше понакупим, тем команда будет сильней. А в результате, чем больше игроков, тем ниже в таблице. Только убрал купленного Гарсию, сразу и игра появилась, и желание, и результат. Ротация, это движение агентов, для их выгоды, но никак не для результата в таблице.

    17.08.2025

  • Berkut-7

    Как по мне это надуманная проблема, потому что когда в команде частая ротация все игроки к этому режиму привыкают и со временем начинают более целостно играть всем составом сыгранно,а когда ротация редкая то и игроки не могут под это подстроиться , и выходя даже на замены им сложнее встраиватсья в игру...взять например МАреску , он приучил игроков к ротации и заменам и я не вижу что команда от этого страдает , наоборот за счёт этого у него более свежая команда в каждом матче и тот же финал у Бетиса они просто выиграли за счёт свежести, Бетис просто умер к 70 минуте , а Челси был свеж буд-то начало матча .

    17.08.2025

  • hant64

    Так основу наигрывает и старается в дальнейшем играть именно ею любой тренер, нет желающих искать лучшее от хорошего. На то она и есть подмена основы, что иногда особо уставшим игрокам дают передохнуть. Пеп ничем таким особо не отличается от нормальных тренеров. И да, иметь бомбическую лавку - тоже мечта любого тренера, но у Гваррдьолы, видимо, с этим уже перебор. Но есть, правда, такие, как Станкович, для которых понятия "основа" вроде как и не существует. Но он тренером только называется, это же любому ясно.

    17.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Тут дело не в стиле, а вообще в принципе эффективности игры. А она достигается только сыгранностью, а не ротацией. Ротация это топтание на месте, на Станковича с Абаскалем посмотрите, потому и плывут, что не могут остановиться с составом.

    17.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Главная проблема большинства тренеров, как раз ротация состава. Потому что залог успеха, это сыгранность, которая достигается одним и тем же составом. Именно этого и боится Пеп, и правильно делает, что сделав замены, как Станкович с Зенитом, все развалится, и свежачки будут играть на много хуже уставших игроков основы.

    17.08.2025

  • Berkut-7

    Может быть большое число игроков в составе и заставит его активнее ротировать состав и делать замены , посмотрим, но я всё-таки думаю, как только он нащупает свою основу , он опять будет старатся играть только ей.

    17.08.2025

  • Berkut-7

    Пепу из-за его стиля, очень важно чтобы игроки были сыгранны максимально , поэтому он и играет всегда твёрдой основой , ну в кубке карабао он ещё может молодёжь выпустить и не более того.

    17.08.2025

  • Berkut-7

    Ротирует состав еле-еле в последние пару лет и то ,потому что команду перестраивал , сейчас перестрйоку закончит и снова будет играть однми составом , а в Барсе так вообще он слова такого не знал, каждый матч одни и те же игроки были.

    17.08.2025

  • Ganimed

    Пипан, проблемы то какие:fearful:У нас Серёжка есть, ему не хватает всегда... Поделись, не жмись :stuck_out_tongue_winking_eye: Человек, измученный нарзаном и хамоном:sunglasses:

    17.08.2025

  • hant64

    Ротирует он и состав, и замены делает тогда, когда считает нужным и необходимым по ситуации. Не хочется писать, что вышенаписанное - бред, но, знаешь ли, просто напрашивается.

    17.08.2025

  • Berkut-7

    Главная проблема Пепа во все времена, он не умеет ротировать состав , до упора выматывает основу вечно, но даже 5 замен сделать сделать во вреям матча и дать поиграть другим , для него непреодолимая приграда, словно у него в голове засела мысль " А что если я сделаю замены и все сломается в матче , пусть лучше всё идёт, как есть", даже при счете 3-0 Пеп максимум выпустит на 80 ,а лучше на 90 минуте свежих игроков .

    17.08.2025

