Гвардиола пожаловался на переизбыток игроков в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что в команде сейчас слишком много игроков.

«Слишком много людей. Мне нравится, когда на всех соревнованиях выступает сильная команда, но я не хочу оставлять игроков дома. Это вредно. Невозможно создать хорошую атмосферу. Каждый должен чувствовать, что может играть и помогать.

Клуб знает об этом с прошлого сезона, это не новость, но ситуация такова, какова она есть. В ближайшие две недели мы поговорим с игроками и агентами, чтобы найти решение», — сказал 54-летний испанский специалист на пресс-конференции.

В матче первого тура АПЛ сезона-2025/26 «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» на выезде — 4:0.