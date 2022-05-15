Гвардиола обратился к футболистам «Саутгемптона»: «Обыграйте «Ливерпуль» со счетом 4:0!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратился к футболистам «Саутгемптона», которым предстоит сыграть с «Ливерпулем» в 37-м туре АПЛ.

«Хочу ли я что-то сказать футболистам «Саутгемптона»? Обыграйте «Ливерпуль» со счетом 4:0!» — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

Сегодня, 15 мая «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2). Команде Гвардиолы осталось провести одну игру в чемпионате против «Астон Виллы».

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице, на счету клуба 90 очков в 37 матчах. «Ливерпуль», идущий вторым, отстает на 4 очка, но имеет матч в запасе. Мерсисайдцам предстоит сыграть с «Саутгемптоном» (17 мая) и «Вулверхэмптоном» (21 мая).