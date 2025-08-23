Гвардиола пока не определился с основным вратарем «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 2-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» отметил, что решение о том, кто будет играть в воротах, будет принято перед началом встречи.
«Завтра посмотрим, кто лучше работал на тренировках. Мы поговорим с Хаби [тренером вратарей] и посмотрим. Новые игроки всегда привносят энергию... Джеймс добавил молодость, желание играть в клубе, в котором он вырос. Доволен его выступлением в первом туре, но это всего лишь первая игра», — приводит Daily Mail слова Гвардиолы.
Ранее появилась информация, что Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Манчестер Сити» из «ПСЖ» на замену Эдерсону, которым интересуется «Галатасарай». Турецкий клуб сделал предложение в 10 миллионов евро.
Матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» состоится в субботу, 23 августа. Начало игры — 14.30 по московскому времени.
|14.03
|15:30
|Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|14.03
|18:00
|Бернли – Борнмут
|- : -
|14.03
|18:00
|Кр. Пэлас – Лидс
|- : -
|14.03
|18:00
|Сандерленд – Брайтон
|- : -
|14.03
|20:30
|Челси – Ньюкасл
|- : -
|15.03
|17:00
|Арсенал – Эвертон
|- : -
|15.03
|17:00
|МЮ – Астон Вилла
|- : -
|15.03
|17:00
|Нот. Форест – Фулхэм
|- : -
|15.03
|19:30
|Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|16.03
|23:00
|Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
