Гвардиола пока не определился с основным вратарем «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 2-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» отметил, что решение о том, кто будет играть в воротах, будет принято перед началом встречи.

«Завтра посмотрим, кто лучше работал на тренировках. Мы поговорим с Хаби [тренером вратарей] и посмотрим. Новые игроки всегда привносят энергию... Джеймс добавил молодость, желание играть в клубе, в котором он вырос. Доволен его выступлением в первом туре, но это всего лишь первая игра», — приводит Daily Mail слова Гвардиолы.

Ранее появилась информация, что Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Манчестер Сити» из «ПСЖ» на замену Эдерсону, которым интересуется «Галатасарай». Турецкий клуб сделал предложение в 10 миллионов евро.

Матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» состоится в субботу, 23 августа. Начало игры — 14.30 по московскому времени.