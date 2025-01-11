Гвардиола подтвердил, что Уокер хочет уйти из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что капитан Кайл Уокер хочет покинуть клуб.

«Два дня назад Кайл попросил меня рассмотреть возможность игры за границей и завершения карьеры. Он обратился к Чики Бегиристайну (спортивному директору «Сити» — прим. «СЭ»). По этой причине я предпочитаю, чтобы играли те, чьи мысли здесь», — сказал Гвардиола после игры с «Солфордом» (8:0) в Кубке Англии.

Уокер не попал в заявку на матч Кубка Англии. 34-летний защитник играет в «Манчестер Сити» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026-го.