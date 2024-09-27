Гвардиола подтвердил, что получивший травму Родри выбыл до конца сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что испанский полузащитник команды Родри выбыл до конца сезона.

В воскресенье, 22 сентября, 28-летний футболист досрочно покинул поле в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:2). Позже медицинский штаб диагностировал Родри травму крестообразной связки.

«Сегодня утром ему сделали операцию на колене и, я думаю, на мениске. В следующем сезоне он будет готов. Нынешняя кампания для Родри завершена», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с июля 2019 года. По итогам сезона-2023/24 хавбек стал одним из 30 номинантов на премию «Золотой мяч».