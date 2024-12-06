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Сегодня, 22:30

Гвардиола поделился размышлениями о возможной замене Де Брейне после его ухода

Владислав Маслов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, как он планирует заменить капитана команды Кевина Де Брейне после его ухода из клуба.

Контракт 33-летнего бельгийца рассчитан до лета 2025 года. «Горожане» пока не пришли к новому соглашению с игроком. Ранее сообщалось, что Де Брейне может продолжить карьеру в одном из клубов холдинга City Football Group, который принадлежит владельцам «Манчестер Сити».

«Есть игроки, чье наследие в «Сити» будет вечным. Будет нелегко его отпускать [Де Брейне]. Но когда настанет момент ухода, мы должны будем как-то справиться с этой ситуацией», — цитирует Гвардиолу City Xtra на своей странице в соцсетях.

Де Брейне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В составе клуба он стал 6-кратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов, а также выиграл ряд других трофеев.

Источник: X
Кевин Де Брейне
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3
 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4
 Ман. Сити 14 8 2 4 25-19 26
5
 Брайтон 14 6 5 3 23-20 23
6
 Фулхэм 14 6 4 4 21-19 22
7
 Нот. Форест 14 6 4 4 16-16 22
8
 Астон Вилла 14 6 4 4 22-23 22
9
 Борнмут 14 6 3 5 21-19 21
10
 Тоттенхэм 14 6 2 6 28-15 20
11
 Брентфорд 14 6 2 6 27-26 20
12
 Ньюкасл 14 5 5 4 17-17 20
13
 МЮ 14 5 4 5 17-15 19
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16
 Лестер 14 3 4 7 19-28 13
17
 Кр. Пэлас 14 2 6 6 12-18 12
18
 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19
 Вулверхэмптон 14 2 3 9 22-36 9
20
 Саутгемптон 14 1 2 11 11-30 5
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7.12 15:30
Эвертон – Ливерпуль
 - : -
7.12 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 - : -
7.12 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 - : -
7.12 18:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 - : -
7.12 20:30
МЮ – Нот. Форест
 - : -
8.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
8.12 17:00
Ипсвич – Борнмут
 - : -
8.12 17:00
Лестер – Брайтон
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

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Эшли Янг

Эшли Янг

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