Гвардиола — о матче с «Арсеналом: «Надеюсь, стадион «Сити» будет заполнен за 3 часа до игры»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, чего ждет от матча 33-го тура АПЛ с «Арсеналом». По итогам этого матча может решиться судьба чемпионства.

«В среду нас ждет финал против команды, которая до сих пор была лучшей в Англии и опережает нас на пять очков.

В важных моментах игры они действуют так, что их трудно остановить, это очень важная игра для нас. Мы знаем, что победа позволит нам сделать шаг к тому, чтобы наша судьба зависела только от нас самих. Надеюсь, весь «Этихад» будет заполнен за три часа до игры», — цитирует Гвардиолу Reuters.

Игра состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере 26 апреля.