Гвардиола поделился эмоциями от ухода игроков из «Манчестер Сити» в другие клубы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает об уходе из команды ряда игроков. Ранее Габриэл Жезус ушел в «Арсенал», а Рахим Стерлинг отправился в «Челси».

«Этим летом мы купили исключительных футболистов, но в то же время мы потеряли других. Мне очень грустно, что Жезус и Стерлинг покинули клуб. Они создавали особую атмосферу в раздевалке. Это заметно упростило мне задачу, когда я только пришел в команду», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

На замену Стерлингу и Жезусу «Манчестер Сити» перешли Хулиан Алвьарес и Эрлин Холанн.