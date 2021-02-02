Гвардьола подчеркнул, что Агуэро нужно несколько недель для восстановления после коронавируса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола на пресс-конференции перед матчем 22-го тура чемпионата Англии с «Бернли» рассказал о состоянии нападающего Серхио Агуэро.

«Серхио до сих пор не тренируется на поле. Он начал заниматься вчера. Ему нужно несколько недель, чтобы полностью восстановиться после коронавируса. Главное — это то, что он сдал отрицательный тест и вернулся к команде» — приводит слова главного тренера аккаунт «Манчестер Сити» в Twitter.

31 января стало известно, что 32-летний аргентинец вылечился от ковида. В нынешнем сезоне Агуэро не забил ни одного мяча в 5 матчах чемпионата Англии. Его команда занимает первое место с 44 очками в 20 играх.