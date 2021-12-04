Гвардиола поблагодарил Бернарду Силву за дубль в ворота «Уотфорда»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 15-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (3:1).
«Очень хорошая игра. Мы упустили много моментов. Надеюсь, в следующий раз реализация нас не подведет.
Мы видели матчи «Уотфорда» с Манчестер «Юнайтед», «Челси» и «Лестером». Они создавали много моментов за счет контратак, но сегодня нам удалось это пресечь.
Хочу поблагодарить Бернарду Силву, потому что он не подвел. Спасибо ему. Он очень важен для нас", — цитирует Гвардиолу BBC.
Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 35 очков и подняться на первое место в турнирной таблице АПЛ.
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