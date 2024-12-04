The Athletic: Гвардиола перестал отвечать на звонки и стал запираться в офисе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перестал отвечать на звонки, отключил телефон и стал запираться в офисе на базе клуба, сообщает The Athletic.

Поведение испанского специалиста связано с серией «Ман Сити» из семи матчей без побед. По информации источника, наставник испанец размышляет над тем, как исправить ситуацию. Такого кризиса в карьере Гвардиолы не было.

После 13 туров АПЛ «Манчестер Сити», набрав 23 очка, идет на пятом месте в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата «горожане» примут на своем поле «Ноттингем Форест». Матч состоится 4 декабря.

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» действует до лета 2027 года.