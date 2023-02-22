Гвардиола ответил на вопрос о том, может ли Фоден играть в центре полузащиты

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре за команду Фила Фодена. Специалист уверен, что футболист способен выступать в центре полузащиты.

«Он может там играть, но у меня есть ощущение, что он все еще молод. Ему нужна зрелость, чтобы играть в середине поля, чтобы читать игру. Потому что, когда ты играешь на фланге, ты делаешь вещи соответствующие роли, ты движешься направо; в центре же происходит так много вещей и ты должен правильно на них реагировать», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

В этом сезоне 22-летний англичанин провел 21 матч в АПЛ, забив 7 голов и сделав 2 ассиста.