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Гвардиола отреагировал на слухи о возможном назначении в сборную Англии

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Хосеп Гвардиола.
Фото AFP

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи о своем возможном назначении в сборную Англии.

Контракт испанца с «горожанами» действует до конца июня 2025 года. Специалист считается одним из кандидатов в национальную команду.

«Это неправда. Я — тренер «Манчестер Сити». Пока я еще ничего не решил насчет контракта с клубом, все может произойти. Посмотрим, как сложится в будущем. Мне нужно все обдумать и решить, чего я хочу», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

После ухода Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ли Карсли.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Сборная Англии по футболу
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 7 0 1 6 4-15 1
20
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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МЮ – Брентфорд
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Коул Палмер

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