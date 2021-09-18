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Гвардиола отметил важность Стерлинга для «Манчестер Сити»

14:15
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил важность нападающего «горожан» Рахима Стерлинга.

«Знаете, сколько невероятно успешных моментов у нас было за последние несколько сезонов? Это было бы невозможно без Рахима, он крайне важен для нас. Стерлинг показывает очень высокий уровень. Уверен, что он вернется к прежним показателям, я говорю ему об этом. Уверен, что он проведет отличный сезон», — приводит официальный сайт «Манчестер Сити» слова Гвардиолы.

В сезоне-2021/22 Стерлинг принял участие в 5 матчах «Манчестер Сити», на его счету 1 гол.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.mancity.com/news/mens/ruben-dias-one-of-city-s-five-captains-for-the-new-season-63767479

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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