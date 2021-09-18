Гвардиола отметил важность Стерлинга для «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил важность нападающего «горожан» Рахима Стерлинга.
«Знаете, сколько невероятно успешных моментов у нас было за последние несколько сезонов? Это было бы невозможно без Рахима, он крайне важен для нас. Стерлинг показывает очень высокий уровень. Уверен, что он вернется к прежним показателям, я говорю ему об этом. Уверен, что он проведет отличный сезон», — приводит официальный сайт «Манчестер Сити» слова Гвардиолы.
В сезоне-2021/22 Стерлинг принял участие в 5 матчах «Манчестер Сити», на его счету 1 гол.
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Дополнительная информация:
https://www.mancity.com/news/mens/ruben-dias-one-of-city-s-five-captains-for-the-new-season-63767479
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