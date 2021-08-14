Гвардиола отказался говорить о возможном переходе Кейна в «Манчестер Сити» перед матчем с «Тоттенхэмом»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался обсуждать возможный переход в команду нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна перед матчем против «шпор».
«Кейн — футболист «Тоттенхэма», я не собираюсь говорить о нем. Во время прошлой пресс-конференции я сделал исключение, но обычно не говорю о трансферах», — приводит Goal слова Гвардиолы.
12 августа появилась информация о том, что «Манчестер Сити» предложил «Тоттенхэму» 150 миллионов евро за 28-летнего Кейна.
Матч 1-го тура чемпионата Англии-2021/22 «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 15 августа. Начало встречи — в 18.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/guardiola-kane-future-top-target-man-city/1uca264vm6sa7155bd74upzz65
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