Гвардиола оценил трансфер Порро в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о трансфере защитника «Спортинга» Педро Порро в «Тоттенхэм». «Шпоры» купили 23-летнего испанца за 45 миллионов евро.

Ранее футболист был игроком «Сити», но так и не смог дебютировать за команду.

«Порро — отличный трансфер для «Тоттенхэма», но мы не были заинтересованы в том, чтобы вернуть его в январе в «Манчестер Сити». Педро был в нашем списке, но мы не хотели активировать опцию обратного выкупа зимой. Он не хотел ждать и решил присоединиться к «шпорам», — заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Летом 2019 года «Манчестер Сити» купил Порро у «Жироны» ща 12 миллионов евро.