Гвардиола оценил игру «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе команды над «Саутгемптоном» в матче 1/4 финала Кубка Англии (4:1).

«Мы хорошо начали матч, удачно действовали 20-25 минут, но в последние 15 минут первого тайма забыли, как играть, хотя знали, что с «Саутгемптоном» будет тяжело, поскольку это один из наиболее организованных соперников в этом сезоне. Он выкручивает интенсивность до предела. Но пропущенный нами гол — результат того, что мы просто забыли, как играть в футбол.

Во втором тайме все складывалось намного лучше. У них был один момент, но мы все компенсировали своей игрой в атаке», — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

В полуфинал турнира также вышли «Челси», «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль».

В следующей стадии «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем». Матчи пройдут 16 и 17 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».