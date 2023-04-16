Гвардиола: «Хочу, чтобы Холанн побил все возможные рекорды»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает об игре нападающего Эрлинга Холанна. Ранее он забил два гола «Лестеру» (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

«Хочу, чтобы Холанн побил все возможные рекорды, потому что это будет означать, что он забьет все голы и поможет нам. Думаю, он хочет выигрывать титулы. Какой была его реакция на замену? Он великолепен, как и вегда», — цитирует Гвардиолы City Zone.

В этом сезоне норвежец забил в АПЛ 32 гола и сделал пять ассистов в 28 матчах.