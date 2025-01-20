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Гвардиола — о Фодене: «Мы очень рады, что он снова получает удовольствие от футбола»

Сергей Ярошенко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил нынешнюю форму полузащитника Фила Фодена.

«Мы много общались в прошлом месяце, и он уже был совсем другим парнем относительно начала этого сезона. У него был ряд проблем, но все мы люди, и порой нормально терпеть неудачу. Мы очень рады, что сейчас он снова счастлив, снова получает удовольствие от футбола», — приводит слова испанского специалиста Goal.

В трех последних матчах Фоден забил пять мячей. В первой половине сезона 24-летний англичанин отличился лишь раз.

В прошлом сезоне Фоден был в топ-5 лучших бомбардиров АПЛ с 19 голами. Также его признали лучшим игроком сезона по версии самих футболистов.

Источник: Goal
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
Фил Фоден
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2
 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3
 Нот. Форест 22 13 5 4 33-22 44
4
 Ман. Сити 22 11 5 6 44-29 38
5
 Ньюкасл 22 11 5 6 38-26 38
6
 Челси 21 10 7 4 41-26 37
7
 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
8
 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9
 Брайтон 22 8 10 4 35-30 34
10
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11
 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13
 МЮ 22 7 5 10 27-32 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 22 7 3 12 45-35 24
16
 Эвертон 21 4 8 9 18-28 20
17
 Вулверхэмптон 21 4 4 13 31-48 16
18
 Ипсвич 22 3 7 12 20-43 16
19
 Лестер 22 3 5 14 23-48 14
20
 Саутгемптон 22 1 3 18 15-50 6
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18.01 15:30
Ньюкасл – Борнмут
 1 : 4
18.01 18:00
Брентфорд – Ливерпуль
 0 : 2
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Лестер – Фулхэм
 0 : 2
18.01 18:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 0 : 2
18.01 20:30
Арсенал – Астон Вилла
 2 : 2
19.01 17:00
Эвертон – Тоттенхэм
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19.01 17:00
МЮ – Брайтон
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Нот. Форест – Саутгемптон
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19.01 19:30
Ипсвич – Ман. Сити
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Эрлин Бреут Холанн

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Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

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П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

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Букайо Сака

Букайо Сака

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 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

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 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

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