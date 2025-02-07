Гвардиола объяснил, почему Грилиш получает мало игрового времени в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об игровом времени полузащитника Джека Грилиша в нынешнем сезоне.

«Мне очень жаль, когда игроки получают меньше игровых минут, чем, возможно, заслуживают. Но, в конце концов, в этом сезоне Доку и Савио приносят большую пользу команде. Это единственная причина, по которой Джек играет не так много. Это не связано с моим личным отношением или с тем, что Джек мне не нравится», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 22 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами. Его игровое время в 15 играх АПЛ составляет 604 минуты.