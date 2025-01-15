Гвардиола — о ничьей с «Брентфордом»: «Сити» не в лучшей форме, но сегодня было неплохо»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью в матче с «Брентфордом» (2:2), по ходу которого горожане вели в счете 2:0.

«Мы немного разочарованы, но при счете 2:0 нам не удалось удержать лидерство и, к сожалению, не удалось завершить игру. Из-за отсутствия центральных защитников, Родри — мы не в лучшей форме и не принимали правильных решений. Нам нужно действовать немного лучше, но сегодня было неплохо», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.

«Манчестер Сити» набрал 35 очков и располагается на 6-й строчке в турнирной таблице АПЛ, «Брентфорд» идет 10-м с 28 баллами.