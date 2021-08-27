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Гвардиола — о возможном трансфере Роналду: «За несколько часов может многое произойти»

16:00
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уклончиво ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«За несколько часов может многое произойти. Лишь единицы игроков сами определяют, где будут играть. И Криштиану — один из них. Многое может поменяться», — приводит слова испанца Marca.

Напомним, в начале своей карьеры футболист продолжительное время выступал в составе другого английского клуба — «Манчестер Юнайтед». С 2018 года он играл за «Ювентус».

За три сезона в «Юве» Роналду провел 134 официальных матча и забил 101 мяч, выиграл два чемпионства, Кубок и два Суперкубка Италии.

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Иван Шитик все материалы автора

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