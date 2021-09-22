Гвардиола о разгроме «Уикомба»: «Хочу сказать большое спасибо всей Академии «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 1/16 финала Кубка лиги против «Уикомба» (6:1).

«Я хочу сказать большое спасибо всей Академии. У них много хороших игроков, а не один или два. Мы можем полностью на них рассчитывать. С их навыками и желанием они получили это в клубе. Я так горжусь тем, что являюсь менеджером такого клуба», — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

В составе победителей дубль сделал Рияд Махрез. Также отличились Кевин Де Брейне, Фил Фоден, Ферран Торрес и Коул Палмер. У гостей забил Брандон Хэнлан.