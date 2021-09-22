Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гвардиола о разгроме «Уикомба»: «Хочу сказать большое спасибо всей Академии «Ман Сити»

07:53
Теги:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 1/16 финала Кубка лиги против «Уикомба» (6:1).

«Я хочу сказать большое спасибо всей Академии. У них много хороших игроков, а не один или два. Мы можем полностью на них рассчитывать. С их навыками и желанием они получили это в клубе. Я так горжусь тем, что являюсь менеджером такого клуба», — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

В составе победителей дубль сделал Рияд Махрез. Также отличились Кевин Де Брейне, Фил Фоден, Ферран Торрес и Коул Палмер. У гостей забил Брандон Хэнлан.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Бросил родину ради мимолетного романа, но вернулся ради настоящей любви. История самого странного побега советского спортсмена
Карпин прокомментировал решение Дзюбы отказаться от игры за сборную России
Капризов — новый царь и бог Миннесоты! Русский форвард выбил рекордный контракт и десятки миллионов долларов
Интервью Черчесова: «Спартак», сборная России, будущее, знаменитая пресс-конференция, сюрприз от Ротенберга
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд