Гвардиола о разгроме «Уикомба»: «Хочу сказать большое спасибо всей Академии «Ман Сити»
07:53
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 1/16 финала Кубка лиги против «Уикомба» (6:1).
«Я хочу сказать большое спасибо всей Академии. У них много хороших игроков, а не один или два. Мы можем полностью на них рассчитывать. С их навыками и желанием они получили это в клубе. Я так горжусь тем, что являюсь менеджером такого клуба», — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.
В составе победителей дубль сделал Рияд Махрез. Также отличились Кевин Де Брейне, Фил Фоден, Ферран Торрес и Коул Палмер. У гостей забил Брандон Хэнлан.
Читайте также
Бросил родину ради мимолетного романа, но вернулся ради настоящей любви. История самого странного побега советского спортсмена
Капризов — новый царь и бог Миннесоты! Русский форвард выбил рекордный контракт и десятки миллионов долларов
Интервью Черчесова: «Спартак», сборная России, будущее, знаменитая пресс-конференция, сюрприз от Ротенберга
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю