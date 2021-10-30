Гвардиола — о поражении от «Кристал Пэлас»: «Многое пошло не так»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды от «Кристал Пэлас» (0:2) в матче 10-го тура чемпионата Англии.
«Многое пошло не так. Мы пропустили быстрый гол, провели хороший первый тайм, но в то же время было удаление и другие решения арбитра.
Болельщики помогали нам, но, к сожалению, мы пропустили гол. Мы совершили ошибку, когда пропустили гол и еще одну — желтая это карточка или красная, зависит от арбитра", — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.
«Кристал Пэлас» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Сити» 20 очков и третья позиция.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю