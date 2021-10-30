Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды от «Кристал Пэлас» (0:2) в матче 10-го тура чемпионата Англии.

«Многое пошло не так. Мы пропустили быстрый гол, провели хороший первый тайм, но в то же время было удаление и другие решения арбитра.

Болельщики помогали нам, но, к сожалению, мы пропустили гол. Мы совершили ошибку, когда пропустили гол и еще одну — желтая это карточка или красная, зависит от арбитра", — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

«Кристал Пэлас» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Сити» 20 очков и третья позиция.