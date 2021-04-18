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Гвардиола — о поражении от «Челси»: «Непросто играть с командой, которая защищается восемью игроками»

06:30
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги полуфинала Кубка Англии против «Челси» (0:1).

«Последние 15 минут мы играли хорошо. Мы изо всех сил пытались найти возможность забить, но поздравляем «Челси» с победой в напряженной игре. Мы пропустили гол, но хорошо отреагировали на это, особенно после того, как вышли Фил Фоуден и Илкай Гюндоган. Непросто играть с командой, которая защищается восемью игроками. В целом мы хорошо контролировали мяч, но не создавали много четких моментов», — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

В финале «Челси» встретится с победителем пары «Лестер» — «Саутгемптон».

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