Гвардиола о победе над «Эвертоном»: «Я очень доволен игрой команды, мы были действительно хороши»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (3:0).

«Мы хорошо играли до перерыва на матчи сборных и хорошо после перерыва. Я очень доволен игрой команды. Мы были действительно хороши. К огда мы играли против Бенитеса и его «Ньюкасла», всегда было много борьбы. Мы знали, что они могут сыграть в четыре или пять защитников. Вот почему так важно много двигаться. У нас жесткий календарь. Мы не на вершине, но мы рядом», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

После этого матча «Манчетер Сити» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице. У лидирующего «Челси» на три очка больше. «Эвертон» имеет в активе 15 очков и занимает 11-е место.