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Гвардиола: «Нынешний «Ливерпуль» — сильнейший соперник в моей карьере

22:25

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением о «Ливерпуле», с которым горожане боролись за чемпионство в АПЛ последние два года.

— Сильнейший соперник, с которым я столкнулся в своей карьере, был нынешний «Ливерпуль». Они доминировали в этом году и в прошлом. Когда позволяешь «Ливерпулю» доминировать, у тебя нет шансов. Если пытаешься доминировать сам, они находят свободное пространство, как никто другой, — передает слова Гвардиолы Marca.

В сезоне-2018/2019 «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, опередив «Ливерпуль» всего на одно очко. В минувшем сезоне титул завоевала команда Юргена Клоппа. При этом «Ливерпуль» набрал на 18 очков больше, чем «Манчестер Сити», который финишировал вторым.

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