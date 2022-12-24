Гвардиола недоволен весом Филлипса после ЧМ-2022

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола недоволен весом полузащитника Калвина Филлипса после возвращения игрока в расположение клуба с ЧМ-2022.

«Он не травмирован — Калвин прибыл с избыточным весом. Я не знаю, почему он так набрал. Игрок прибыл не в том состоянии, чтобы тренироваться и выступать в матчах. Тем, кто принимал участие на ЧМ-2022, было предоставлено дополнительное время до возобновления сезона. Когда он будет готов — будет выступать, потому что Филлипс нам очень нужен», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Первый матч «горожан» после паузы был в 1/8 финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (3:2). Соперник «Манчестер Сити» по четвертьфиналу — «Саутгемптон», матч пройдет 11 января 2023 года.