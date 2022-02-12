Гвардиола не верит словам Клоппа о том, что «Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, что его команда выбыла из чемпионской гонки.

«Я ему не верю! Конечно же, все еще возможно. Я уверен, что и Юрген считает так же, иначе он не был бы таким грозным соперником. Конечно, он верит, что «Ливерпуль» еще поборется. В футболе все может случиться. Он знает, что его команде надо выиграть очень много матчей, так же как и нам, чтобы побороться за очередной чемпионский титул», — приводит Goal слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии с 60 очками в 24 матчах. «Ливерпуль» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 51 очком в 23 играх.

Сегодня, 12 февраля «Манчестер Сити» проведет матч 25-го тура АПЛ против «Норвича». Начало игры — в 20.30 (мск).