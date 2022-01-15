Гвардиола назвал заслуженной победу «Манчестер Сити» в матче с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе команды над «Челси» в матче 22-го тура чемпионата Англии (1:0).

«Заслуженный результат. Нельзя ожидать, что против такой команды у нас будет много голевых моментов. Они победители Лиги чемпионов.

Они выжидали с целью подловить нас, но в итоге именно мы забили им. Хорошо представляли, против кого играем, насколько хорош соперник. В контратакующей игре «Челси» — один из сильнейших клубов, конечно, наряду с «Ливерпулем». Если мы не доводим наши действия до логичного конца, они могут убежать в контратаку — и они в этом очень сильны. Иногда некоторые моменты со стороны смотрятся проще, чем на самом деле» , — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

«Манчестер Сити» продолжает с отрывом лидировать в турнирной таблице. «Челси» пока занимает второе место, отставая на 13 очков.