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Сегодня, 19:35

Гвардиола назвал заслуженной победу «Манчестер Сити» в матче с «Челси»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе команды над «Челси» в матче 22-го тура чемпионата Англии (1:0).

«Заслуженный результат. Нельзя ожидать, что против такой команды у нас будет много голевых моментов. Они победители Лиги чемпионов.

Они выжидали с целью подловить нас, но в итоге именно мы забили им. Хорошо представляли, против кого играем, насколько хорош соперник. В контратакующей игре «Челси» — один из сильнейших клубов, конечно, наряду с «Ливерпулем». Если мы не доводим наши действия до логичного конца, они могут убежать в контратаку — и они в этом очень сильны. Иногда некоторые моменты со стороны смотрятся проще, чем на самом деле» , — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

«Манчестер Сити» продолжает с отрывом лидировать в турнирной таблице. «Челси» пока занимает второе место, отставая на 13 очков.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/59185766?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=61e2e042e0f9ce3d8e65134a%26%27We%20were%20so%20patient%27%262022-01-15T14%3A55%3A11.351Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:44d72fde

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Челси 22 12 7 3 45-17 43
3
 Ливерпуль 20 12 6 2 52-18 42
4
 Вест Хэм 21 11 4 6 39-27 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 19 9 4 6 30-27 31
8
 Вулверхэмптон 19 8 4 7 14-14 28
9
 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 20 5 9 6 24-30 24
13
 Брентфорд 20 6 5 9 24-30 23
14
 Астон Вилла 19 7 1 11 25-30 22
15
 Эвертон 18 5 4 9 23-32 19
16
 Лидс 19 4 7 8 21-37 19
17
 Уотфорд 18 4 1 13 22-36 13
18
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
19
 Ньюкасл 19 1 8 10 19-42 11
20
 Норвич 20 2 4 14 8-44 10
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 0
15.01 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 - : -
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 - : -
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 - : -
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 - : -
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 - : -
16.01 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
31.05 00:00
Бернли – Лестер
 - : -
31.05 00:00
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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