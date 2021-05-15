Гвардиола назвал поучительной победу «Манчестер Сити» над «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал поучительной победу своей команды в матче 36-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (4:3).

«Против нас соперник оборонялся вдесятером в своей штрафной. «Ньюкасл» защищался очень глубоко, но при этом очень быстро уходил в контратаки. Было сложно. Даже при этом мы хорошо атаковали, но трижды пропустили со стандартов. Нам нужно стать лучше в этом плане. Мы уступали в счете, но потом отыгрались, затем опять уступали со счетом 2:3, но достаточно быстро забили 2 мяча. Это поучительная победа в плане умения возвращаться в игру как можно скорее. Теперь мы хотим подойти к финалу Лиги чемпионов в наилучших кондициях», — приводит BBC слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» досрочно обеспечил себе титул чемпиона Англии по итогам сезона-2020/21. 29 мая команда Хосепа Гвардиолы сыграет в финале Лиги чемпионов против «Челси».