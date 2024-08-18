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Сегодня, 08:53

Гвардиола назвал главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о конкуренции в чемпионате Англии. Среди конкурентов он упомянул «Ньюкасл» и «Челси».

«В этом сезоне «Ньюкасл» снова будет таким, как два года назад. «Манчестер Юнайтед» тоже будет среди конкурентов. В «Тоттенхэме» я тоже уверен — молодые игроки, знающий тренер. «Челси» с таким количеством игроков... Я верю в тренера «Челси», — цттирует Гвардиолу City Xtra.

Ранее тренер заявил, что «Манчестер Сити» все сложнее побеждать в АПЛ.

«Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Челси» в воскресенье, 18 августа. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
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Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» все сложнее побеждать в АПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
2
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
3
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
4
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
5
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
8
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
9
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
16
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
17
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
18
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
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МЮ – Фулхэм
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Манчестер Юнайтед

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Александр Исак

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