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Гвардиола: «Поражения? Это просто вызов, а я люблю вызовы»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не считает проблемой 4 поражения своей команды подряд.

В матче 11-го тура АПЛ «горожане» на выезде уступили «Брайтону» (1:2). Это стало четвертым проигрышем команды подряд (во всех турнирах) и первым таким случаем в тренерской карьере испанца.

«В жизни всегда что-то происходит в первый раз. Люди часто проигрывают. Это мой вызов. Я люблю вызовы, и я не отступлю. Хочу показать себя больше, чем когда-либо. Когда мои игроки вернутся после травм, я не сомневаюсь, что мы снова будем в лучшей форме», — заявил тренер.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда стала победителем Лиги чемпионов, 6-кратным чемпионом Англии и 2-кратным обладателем Кубка страны, а также выиграла ряд других трофеев.

Источник: Daily Mail
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Нот. Форест 10 5 4 1 14-7 19
4
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
5
 Челси 10 5 3 2 20-12 18
6
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
9
 Тоттенхэм 10 5 1 4 22-11 16
10
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
11
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
12
 Ньюкасл 10 4 3 3 10-10 15
13
 МЮ 10 3 3 4 9-12 12
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 10 2 4 4 14-18 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
18
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
19
 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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9.11 18:00
Брентфорд – Борнмут
 3 : 2
9.11 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 2
9.11 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 0 : 0
9.11 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 2 : 0
9.11 20:30
Брайтон – Ман. Сити
 2 : 1
9.11 23:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 2 : 0
10.11 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
10.11 17:00
Нот. Форест – Ньюкасл
 - : -
10.11 17:00
Тоттенхэм – Ипсвич
 - : -
10.11 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 8 1 4
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 9 1 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 9 1 2
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