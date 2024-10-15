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Гвардиола может продлить контракт с «Манчестер Сити» еще на один год

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продлить контракт с клубом еще на один год, сообщает The Telegraph.

По данным источника, это наиболее вероятный сценарий, несмотря на слухи о том, что испанец может возглавить сборную Англии.

Нынешний контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2025 года. Руководство «горожан» хотело бы заключить со специалистом более долгосрочное соглашение, но будет удовлетворено и в том случае, если испанец подпишет контракт еще на год.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом Англии, четырежды выиграл Кубок английской лиги, трижды — Суперкубок и дважды — Кубок страны. Также испанец вместе с командой завоевал титул Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и выиграл клубный чемпионат мира.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 7 0 1 6 4-15 1
20
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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19.10 14:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
19.10 17:00
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
19.10 17:00
Ипсвич – Эвертон
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МЮ – Брентфорд
 - : -
19.10 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
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Саутгемптон – Лестер
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 5 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

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