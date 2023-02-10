Гвардиола может присоединиться к «ПСЖ», если уйдет из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может присоединиться к «ПСЖ», если он покинет английскую команду, сообщает Goal.

Ранее сообщалось, что испанский специалист может покинуть должность главного тренера «Манчестер Сити», если АПЛ докажет, что «горожане» нарушили финансовый фэйр-плей.

По информации источника, французский клуб готов пригласить Гвардиолу при таком развитии событий. В «ПСЖ» испанский тренер может воссоединиться с аргентинским нападающий Лионелем Месси, с которым работал в «Барселоне».

Специалист возглавлял сине-гранатовых с 2008 по 2012 год. При нем каталонский клуб становился двукратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом мира среди клубов, трижды выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок Испании, а также дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА и Кубка Испании.