Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не хотел бы снова играть при пустых трибунах.

«Я бы не хотел снова играть при пустых трибунах, — приводит слова Гвардиолы Daily Mail. — Вы не представляете, как все меняется, когда нет поддержки болельщиков. Это невозможно даже сравнивать. Но мы все-таки сделали это, чтобы смогли играть в футбол и получать зарплаты. Надеюсь, это больше не повторится».

Тренер призвал болельщиков носить маски в общественных местах.

«Число заражений растет по всему миру, не только в Великобритании. Футбольные клубы не исключение. Люди на стадионах могут заразиться. Во время матчей они не пользуются масками. Это удивляет меня сильнее всего. Маски — главная защита от коронавируса вместе с антисептиком. Ученые говорили так с начала пандемии. Если мы сделаем это, то рестораны будут открыты, а футбол продолжится», — сказал он.

Ранее Гвардиола призвал болельщиков вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, АПЛ о переносе двух матчей 19-го тура: «Вулверхэмптон» — «Уотфорд» и «Ливерпуль» — «Лидс». Решение о переносе встреч было принято после обращений «Лидса» и «Уотфорда» в связи с выявленными случаями коронавируса в обоих клубах.