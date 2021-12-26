Гвардиола: «Маски — главная защита от коронавируса вместе с антисептиком. Ученые говорили так с начала пандемии»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не хотел бы снова играть при пустых трибунах.
«Я бы не хотел снова играть при пустых трибунах, — приводит слова Гвардиолы Daily Mail. — Вы не представляете, как все меняется, когда нет поддержки болельщиков. Это невозможно даже сравнивать. Но мы все-таки сделали это, чтобы смогли играть в футбол и получать зарплаты. Надеюсь, это больше не повторится».
Тренер призвал болельщиков носить маски в общественных местах.
«Число заражений растет по всему миру, не только в Великобритании. Футбольные клубы не исключение. Люди на стадионах могут заразиться. Во время матчей они не пользуются масками. Это удивляет меня сильнее всего. Маски — главная защита от коронавируса вместе с антисептиком. Ученые говорили так с начала пандемии. Если мы сделаем это, то рестораны будут открыты, а футбол продолжится», — сказал он.
Ранее Гвардиола призвал болельщиков вакцинироваться от коронавируса.
Напомним, АПЛ о переносе двух матчей 19-го тура: «Вулверхэмптон» — «Уотфорд» и «Ливерпуль» — «Лидс». Решение о переносе встреч было принято после обращений «Лидса» и «Уотфорда» в связи с выявленными случаями коронавируса в обоих клубах.
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Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10342775/Pep-Guardiola-fears-football-thrown-closed-doors-rules-arent-followed.html
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