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Гвардиола — о выходе в финал Кубка Англии: «Рад, но сезон определяют результаты в АПЛ»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выход в финал Кубка Англии.

«Горожане» в полуфинале обыграли «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

«Семь полуфиналов подряд и три финала говорят о высоком уровне этого поколения игроков и самого клуба. Мы очень рады, что мы здесь. Этот сезон был не очень удачным, потому что его определяют результаты в АПЛ.

Гол в начале матча помог нам, после него мы продолжили играть в том же темпе, но в последней трети матча уже не были так же хороши и упустили три или четыре возможности забить. У соперника, конечно, тоже были моменты, хорошо сыграл наш голкипер, этого нельзя отрицать, но в целом мы играли очень хорошо. Рад снова выйти в финал», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет против «Кристал Пэлас». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и состоится 17 мая.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
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«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 34 25 7 2 80-32 82
2
 Арсенал 34 18 13 3 63-29 67
3
 Ньюкасл 34 19 5 10 65-44 62
4
 Ман. Сити 34 18 7 9 66-43 61
5
 Челси 34 17 9 8 59-40 60
6
 Нот. Форест 33 18 6 9 53-39 60
7
 Астон Вилла 34 16 9 9 54-49 57
8
 Фулхэм 34 14 9 11 50-46 51
9
 Брайтон 34 13 12 9 56-55 51
10
 Борнмут 34 13 11 10 53-41 50
11
 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12
 Кр. Пэлас 34 11 12 11 43-47 45
13
 Вулверхэмптон 34 12 5 17 51-61 41
14
 МЮ 34 10 9 15 39-47 39
15
 Эвертон 34 8 14 12 34-41 38
16
 Тоттенхэм 34 11 4 19 62-56 37
17
 Вест Хэм 34 9 9 16 39-58 36
18
 Ипсвич 34 4 9 21 33-74 21
19
 Лестер 34 4 6 24 27-76 18
20
 Саутгемптон 34 2 5 27 25-80 11
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22.04 22:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 2 : 1
23.04 22:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 2 : 2
26.04 14:30
Челси – Эвертон
 1 : 0
26.04 17:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 2
26.04 17:00
Ньюкасл – Ипсвич
 3 : 0
26.04 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 1 : 2
26.04 17:00
Вулверхэмптон – Лестер
 3 : 0
27.04 16:00
Борнмут – МЮ
 1 : 1
27.04 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 5 : 1
1.05 21:30
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 28
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 22
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 16 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 19 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 33 1 2
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