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Гвардиола извинился за фанатов «Сити», скандировавших кричалки о трагедии на «Хиллсборо»

Мария Гусева
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принес извинения за поведение болельщиков во время матча 11-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:1), который прошел 16 октября на стадионе «Энфилд».

«Я не слышал кричалок. Если это случилось, мне очень жаль. Этот инцидент не отражает того, что мы представляем собой как команда и клуб. Но не волнуйтесь, мы можем вести себя идеально после таких ошибок, без проблем», — цитирует BBC Гвардиолу.

В первом тайме из фанатского сектора «Сити» были слышны кричалки, связанные с трагедиями на стадионах «Эйзель» и «Хиллсборо», где погибло много болельщиков.

Ранее сообщалось, что во время матча фанаты «Ливерпуля» бросали монеты в Гвардиолу.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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2
 Тоттенхэм 11 7 2 2 22-12 23
3
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
4
 Челси 10 6 2 2 15-10 20
5
 МЮ 10 6 1 3 15-15 19
6
 Ньюкасл 11 4 6 1 18-9 18
7
 Ливерпуль 10 4 4 2 22-12 16
8
 Фулхэм 11 4 3 4 19-20 15
9
 Брайтон 10 4 3 3 14-11 15
10
 Брентфорд 11 3 5 3 18-17 14
11
 Кр. Пэлас 10 3 4 3 12-13 13
12
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
13
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
14
 Саутгемптон 11 3 2 6 10-18 11
15
 Эвертон 11 2 4 5 8-12 10
16
 Лидс 10 2 3 5 11-15 9
17
 Астон Вилла 11 2 3 6 7-16 9
18
 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5-14 9
19
 Лестер 11 2 2 7 17-24 8
20
 Нот. Форест 11 1 3 7 7-23 6
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22.10 14:30
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
22.10 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
22.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
22.10 19:30
Челси – МЮ
 - : -
23.10 16:00
Астон Вилла – Брентфорд
 - : -
23.10 16:00
Лидс – Фулхэм
 - : -
23.10 16:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
23.10 16:00
Вулверхэмптон – Лестер
 - : -
23.10 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
24.10 22:00
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Манчестер Сити

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