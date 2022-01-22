Гвардиола доволен игрой «Манчестер Сити» в матче с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча 23-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (1:1).

«Даже если бы мы победили сегодня, я не мог бы сказать, что гонка за титул окончена, — цитирует специалиста официальный Twitter клуба. — Впереди много матчей, много тяжелый матчей, как сегодняшний. Сегодня мы играли хорошо, мы защищали наши цвета наилучшим возможным образом. Титул всегда будет следствием того, как мы играли. Сегодня мы играли хорошо.

Мы действительно провели очень хороший матч. Возможно, 10-15 минут мы были недостаточно агрессивны, но последние 20 минут были отличными, и второй тайм тоже был отличным. Мы показали великолепную игру на протяжении 90 минут против топ-команды».