Гвардиола: «Чтобы «Манчестер Сити» играл как «Ливерпуль», нужно пригласить Клоппа, Мане и Салаха»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» заявил, что его команда не может играть как «Ливерпуль».
«У нас нет качеств, чтобы играть как «Ливерпуль», — приводит слова Гвардиолы The Guardian. — Чтобы «Манчестер Сити» играл как «Ливерпуль», нужно пригласить Клоппа, Мане и Салаха. У нас другая команда, другие игроки и другой стиль. Мы не можем играть в такой манере».
Встреча «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед» состоится 6 ноября на стадионе «Олд Траффорд». Игра начнется в 15.30 по московскому времени.
После 10 туров чемпионата Англии «Сити» набрал 20 очков и расположился на третьем месте. «Юнайтед» с 17 очками идет на пятой позиции.
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Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/football/2021/nov/05/pep-guardiola-not-expecting-to-emulate-liverpool-rout-of-manchester-united
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