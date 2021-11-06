Гвардиола: «Чтобы «Манчестер Сити» играл как «Ливерпуль», нужно пригласить Клоппа, Мане и Салаха»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» заявил, что его команда не может играть как «Ливерпуль».

«У нас нет качеств, чтобы играть как «Ливерпуль», — приводит слова Гвардиолы The Guardian. — Чтобы «Манчестер Сити» играл как «Ливерпуль», нужно пригласить Клоппа, Мане и Салаха. У нас другая команда, другие игроки и другой стиль. Мы не можем играть в такой манере».

Встреча «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед» состоится 6 ноября на стадионе «Олд Траффорд». Игра начнется в 15.30 по московскому времени.

После 10 туров чемпионата Англии «Сити» набрал 20 очков и расположился на третьем месте. «Юнайтед» с 17 очками идет на пятой позиции.