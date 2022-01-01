Гвардиола: «Арсенал» выглядел лучше. Эта победа далась нам крайне тяжело»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (2:1).
«Арсенал» выглядел лучше. Нам противостояла команда, которая в последние годы не показывала тех результатов, которых ожидала. Этот сезон они начали неважно, очень неважно. Но сейчас команда набрала ход.
Нам было очень непросто. Эта победа далась нам крайне тяжело. Команда действительно устала, но смогла найти в себе силы переломить ход встречи.
Мы одержали 11 побед подряд. Это прекрасный результат», — приводит слова тренера BBC.
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