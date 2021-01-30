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Гвардиола — о победе над «Шеффилд Юнайтед»: «В декабре и январе показать такую стабильность — потрясающе»

21:10
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Шеффилд Юнайтед» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата Англии подвел итоги встречи.

Единственный гол в прошедшей встрече забил форвард «горожан» Габриэл Жезус.

«Победная серия из 12 матчей? Это была невероятная игра. В декабре и январе показать такую стабильность — это потрясающе. Мы будем терять очки, речь идет о том, как нам команде преодолеть. Люди думают, что если мы выиграем последний матч со счетом 5:0, то мы выиграем и этот со счетом 5:0. Это реальный мир, а не сказка», — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

«Манчестер Сити» с 44 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» — 20-я строчка и 8 баллов.

Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед

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