Хиддинк поздравил Абрамовича с днем рождения: «Невероятный человек»

Бывший тренер сборной России и «Челси» Гус Хиддинк в комментарии «СЭ» поздравил экс-владельца лондонского клуба Романа Абрамовича с днем рождения.

24 октября бизнесмену исполнилось 58 лет.

«Я желаю Абрамовичу крепкого здоровья. Очень рад и горд, что мне удалось с ним поработать в «Челси». Мне было приятно с ним общаться. Невероятный человек», — сказал Хиддинк «СЭ».

Абрамович был владельцем «Челси» с 2003 по 2023 год.