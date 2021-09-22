Гуллит надеется, что Канте выиграет «Золотой мяч»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит надеется, что Н'Голо Канте выиграет «Золотой мяч». По мнению голландца, ситуация француза схожа с той, что была у Франко Барези, который играл на высоком уровне, но не выигрывал «Золотой мяч».

«Это та же история, что и с Барези. Он не мог выиграть «Золотой мяч», несмотря на свой уровень игры. Игроки, которые забивают голы, всегда получают шоу. Было бы хорошо, если бы хоть раз выиграл тот, кто не в центре внимания. Кто-то вроде Канте, который играл очень хорошо и тоже заслуживает «Золотой мяч», — цитирует L'Equipe Гуллита.

Официальная церемония вручения престижной футбольной награды в этом году должна состояться в первой половине декабря в Париже.