Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гуллит надеется, что Канте выиграет «Золотой мяч»

05:52
Теги:

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит надеется, что Н'Голо Канте выиграет «Золотой мяч». По мнению голландца, ситуация француза схожа с той, что была у Франко Барези, который играл на высоком уровне, но не выигрывал «Золотой мяч».

«Это та же история, что и с Барези. Он не мог выиграть «Золотой мяч», несмотря на свой уровень игры. Игроки, которые забивают голы, всегда получают шоу. Было бы хорошо, если бы хоть раз выиграл тот, кто не в центре внимания. Кто-то вроде Канте, который играл очень хорошо и тоже заслуживает «Золотой мяч», — цитирует L'Equipe Гуллита.

Официальная церемония вручения престижной футбольной награды в этом году должна состояться в первой половине декабря в Париже.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Известный журналист рассказал о реакции Карпина на новость об отказе Дзюбы играть в сборной
Интервью Черчесова: «Спартак», сборная России, будущее, знаменитая пресс-конференция, сюрприз от Ротенберга
РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Джошуа — Усик
Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд