Гуаита может вернуться в «Валенсию»

Вратарь «Кристал Пэлас» Висенте Гуаита в ближайшее время может вернуться в «Валенсию», сообщает AS.

По информации источника, испанский клуб хочет вернуть в команду 33-летнего испанца. Сообщается, что «Кристал Пэлас» готов отпустить голкипера, поскольку его контракт заканчивается летом 2021 года, а сам игрок не намерен переподписывать соглашение. Лондонский клуб хочет выручить за Гуаиту 7 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Гуаита провел за «Кристал Пэлас» 27 матчей (9 — «на ноль») и пропустил 28 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 4 миллиона евро. Гуаита — воспитанник «Валенсии», он выступал за команду до лета 2014 года.