"Грустно слышать трагические новости". Ван Перси - о гибели Рейеса

Форвард Робин ван Перси выразил соболезнования в связи со смертью бывшего полузащитника "Арсенала" Хосе Антонио Рейеса. Сегодня, 1 июня, он погиб в ДТП в возрасте 35 лет.

– Так грустно слышать трагические новости моего бывшего товарища по команде Хосе Антонио Рейеса. Невероятный футболист и еще более великий человек. Мои искренние соболезнования его семье. Покойся с миром, мой друг, – написал Ван Перси в своем Твиттере.

Напомним, Рейес также выступал за "Севилью", "Реал", "Атлетико", "Эспаньол" и другие клубы. На его счету 22 матча за сборную Испании.

Рейес пять раз выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и "Атлетико"(2009/10, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16). В составе "Арсенала" он победил в чемпионате Англии (2004), завоевал Кубок (2005) и Суперкубок Англии (2005), вместе с "Реалом" стал чемпионом Испании (2006/07), с "Атлетико" (2010/11) – обладателем Суперкубка УЕФА.

So sad to hear about the tragic news of my former team mate José antonio Reyes. A fabulous footballer and an even greater person. My sincere condolences to his family. RIP my friend https://t.co/gUcdyVTxWc – Robin van Persie (@Persie_Official) 1 июня 2019 г.

Бывший хавбек "Севильи" и "Арсенала" Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП